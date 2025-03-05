Педиатр Маркова: травмы при рождении могут повлиять на развитие речи у ребенка

Педиатр, эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова обсудила с «Известиями» распространенные заблуждения о задержке речевого развития у детей и признаки, которые требуют внимания специалистов.

Она подчеркнула, что развитие речи у каждого ребенка уникально, и предложила ориентиры для понимания нормального хода развития.

Маркова отметила, что к шести месяцам дети начинают лепетать и реагировать на свое имя, к году появляются первые осознанные слова и способность следовать простым инструкциям. К полутора годам словарный запас достигает 10–20 слов, а к двум годам дети начинают составлять простые фразы и расширять словарь до 50–200 слов. К трем годам дети, как правило, строят предложения из трех-четырех слов и активно общаются с окружающими.

Маркова указала на разнообразие факторов, вызывающих задержку речи. Среди них — недостаток кислорода или травмы при рождении, проблемы со слухом или расстройства аутического спектра. Внешние факторы, такие как стресс или неблагоприятная домашняя обстановка, тоже могут влиять на речь.

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