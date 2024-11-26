Педиатр Маркова посоветовала заменить конфеты в новогоднем подарке на фрукты и орехи

Новогодние сладкие подарки зачастую представляют собой серьезную угрозу для здоровья детей. В покупных конфетах содержится большое количество сахара, который повышает глюкозу в крови малышей и провоцирует выброс инсулина. Как сделать праздничный кулек более полезным, рассказала педиатр Ульяна Маркова в интервью Life.
Врач отметила, что в состав промышленных сладостей также входят красители и ароматизаторы. В большом количестве они могут вызвать пищевую аллергическую реакцию, а также привести к состоянию преддиабета.
Родителям следует самостоятельно собирать новогодние подарки, отдавая предпочтение в качестве наполнения орехам, сухофруктам, натуральному шоколаду и фруктам, например, мандаринам или яблокам, заключила Маркова.
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