Педиатр Манвелян поделилась советами для укрепления здоровья детей осенью

С началом учебного года увеличивается число случаев респираторных инфекций среди детей. Врач-педиатр Пензенской детской поликлиники № 6 Ольга Манвелян поделилась рекомендациями по защите детей от простудных заболеваний. Об этом написала «Пенза-пресс» .

«Большинство вирусов попадают в организм через руки», — отметила врач. Она подчеркнула важность мытья рук с мылом и обработки антисептиками, а также использования влажных салфеток и избегания прикосновений к лицу.

Полноценный сон также играет ключевую роль в укреплении иммунитета. Школьникам необходимо спать не менее девяти часов, а дошкольникам — 10–11 часов.

Важно следить за питанием: в рационе детей должны быть мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты. Это «строительный материал» для иммунных клеток.

Регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность способствуют укреплению организма и снижению восприимчивости к вирусам.