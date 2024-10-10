Педиатр Лютова: в первые дни ОРВИ детям не стоит давать сладости и выпечку

Педиатр и гастроэнтеролог Анастасия Лютова рассказала, как организовать питание детей при ОРВИ и гриппе. В данный период не стоит вводить в рацион новые продукты, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

Она также посоветовала ограничить сладости и выпечку в первые дни заболевания. Лакомства могут спровоцировать усиление газообразования и вызвать рвоту.

По словам медика, не нужно давать болеющим детям пакетированные соки и компоты. Из-за большого количества сахара и стабилизаторов в составе возрастает риск раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта.