Педиатр Лютова: в первые дни ОРВИ детям не стоит давать сладости и выпечку

Педиатр и гастроэнтеролог Анастасия Лютова рассказала, как организовать питание детей при ОРВИ и гриппе. В данный период не стоит вводить в рацион новые продукты, отметила эксперт в беседе с «Известиями».
Она также посоветовала ограничить сладости и выпечку в первые дни заболевания. Лакомства могут спровоцировать усиление газообразования и вызвать рвоту.
По словам медика, не нужно давать болеющим детям пакетированные соки и компоты. Из-за большого количества сахара и стабилизаторов в составе возрастает риск раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта.
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