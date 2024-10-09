Педиатр Лашкова опровергла связь авитаминоза с заболеваемостью ОРВИ

Некоторые считают, что заболеваемость ОРВИ связана с ослаблением иммунитета и осенним авитаминозом. Данное утверждение является мифом, рассказала педиатр Юлия Лашкова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, на самом деле распространение вирусов — следствие снижения температуры воздуха. Такая среда благоприятна для них.
Врач также отметила, что влияние оказывает снижение влажности слизистых оболочек, которое возникает с началом отопительного сезона. Кроме того, в сентябре дети возвращаются в школы, где зачастую происходит обмен вирусами, добавил «7Дней.ru».
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