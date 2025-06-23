Педиатр Кузнецов посоветовал постепенно вводить мороженое в рацион ребенка

В летний период мороженое часто становится любимым лакомством детей. Однако важно знать, когда можно вводить продукт в рацион ребенка, отметил педиатр Иван Кузнецов в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, холодное лакомство следует добавлять в детский рацион поэтапно, внимательно наблюдая за реакцией организма. При возникновении первых признаков аллергии, таких как сыпь или отечность, продукт необходимо незамедлительно исключить.

«Если у ребенка есть хронические заболевания или пищевые ограничения, перед введением мороженого стоит проконсультироваться с педиатром», — предупредил медик.

Врач посоветовал предлагать мороженое ребенку с шести месяцев. В таком возрасте можно давать минимальное количество — одну-две чайные ложки. От сладостей с медом, сырыми яйцами и орехами лучше отказаться.