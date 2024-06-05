Педиатр Кулова рассказала, что тепловой удар у ребенка может проявляться симптомами ОРВИ

Тепловой удар у детей часто выглядит, как ОРВИ. Об этом pravda-nn.ru рассказала педиатр Екатерина Кулова.

Она объяснила, что организм ребенка в жаркую погоду может перегреться. Особенно, если его слишком кутать. При этом не все родители сразу понимают, что случилось с малышом.

«Если через 6 - 9 часов после возвращения с прогулки у ребенка появляется выраженная слабость, головная боль, появляется рвота, диарея, повышение температуры тела, учащается пульс, усиливается потоотделение — это верные признаки солнечного удара», — рассказала педиатр.

Она добавила, что при таких признаках надо вызвать скорую. А пока она едет, ребенка нужно перенести в прохладное проветриваемое помещение и делать холодные компрессы.