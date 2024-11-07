Педиатр Кострицкая: обтирания детей спиртовыми или уксусными растворами от температуры могут привести к отравлению

Врач-педиатр Виктория Кострицкая в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, какие народные методы лечения детей с температурой считаются бесполезными и даже опасными.

Как отметила специалист, детей ни в коем случае не нужно протирать спиртовыми или уксусными растворами, если у них высокая температура. Пары спирта быстро всасываются через кожу и дыхательные пути, пояснила Кострицкая. Укутывание в несколько одеял приводит к нарушению теплообмена.

«Не укутывайте ребенка — попытки „пропотеть“ приводят к перегреву, нарушению теплообмена и даже тепловому удару», — процитировал сайт kp.ru педиатра.

Врач напомнила, что температура в 38-38,5 градусов считается безопасной для детей. Под исключение попадают младенцы и дети с хроническими заболеваниями.