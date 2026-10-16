Педиатр Корсунов объяснил, почему прививка пугает больше, чем потенциальная болезнь

Педиатр Андрей Корсунов в беседе с RuNews24.ru объяснил, что инфекции, против которых десятилетиями прививают детей, почти исчезли из повседневной жизни, и эта победа неожиданно обернулась недоверием к вакцинам.

Специалист убежден, что вакцинация стала заложницей собственного успеха: нынешние родители почти не видели кори, дифтерии или полиомиелита, зато хорошо знают, что после прививки бывает температура или покраснение. Риск болезни кажется абстрактным, а риск укола — конкретным. Ситуацию подогревают истории из соцсетей и страх «перегрузить» иммунитет, хотя организм ребенка ежедневно справляется с тысячами антигенов без вреда. На вопросы родителей нужно отвечать, а не стыдить их, пишет ТСН24.

Особую категорию представляют дети с противопоказаниями — например, с болезнями крови или опухолями. Во время химиотерапии и после пересадки органов живые вакцины им запрещены, а защита от прежних прививок утрачивается. Для таких пациентов корь, подхваченная в садике, может стать смертельной угрозой, и единственный барьер на ее пути — привитое окружающее сообщество. Сроки в национальном календаре подобраны не произвольно: вакцину вводят раньше того возраста, когда инфекция становится наиболее опасной, и с поправкой на то, когда у ребенка перестают действовать материнские антитела. Именно поэтому АКДС от коклюша ставят уже с трех месяцев — для грудничков эта болезнь особенно тяжела.