Педиатр Коргожа рассказала, что подростки часто сталкивают с психосоматическими заболеваниями

Подростки — это одна из наиболее уязвимых групп, которые сталкиваются с психосоматическими заболеваниями. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург » рассказала доцент кафедры клинической психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Коргожа.

Она объяснила, что особенность такого рода заболеваний в том, что симптомы зачастую могут не соответствовать данным медицинских анализов. Причем речь может идти об очень серьезных заболеваниях.

В частности, речь идет о сахарном диабете второго типа, различных дерматитах, расстройстве и нарушении в работе ЖКТ, а также болях.

Если у ребенка наблюдаются разрозненные симптомы, которые не соответствуют анализам, стоит обратиться к неврологу, посоветовала Коргожа.