Педиатр Константинова: пример семьи имеет большое значение в борьбе с ожирением у детей

Борьба с ожирением у детей требует комплексного подхода. Об этом рассказала педиатр Анастасия Константинова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в данной ситуации необходимо изменить образ жизни.

«Самый лучший пример — это пример всей семьи. Как можно быстрее своим примером показывать ребенку, что жизнь должна быть не только сидячей, но и активной», — пояснила медик.

Универсальным средством для похудения Константинова назвала пешие прогулки. Важно начинать с постепенного увеличения физической нагрузки. В день достаточно активно двигаться в течение 30 минут, добавила педиатр.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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