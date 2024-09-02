Педиатр Константинова: пример семьи имеет большое значение в борьбе с ожирением у детей

Борьба с ожирением у детей требует комплексного подхода. Об этом рассказала педиатр Анастасия Константинова в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, в данной ситуации необходимо изменить образ жизни.

«Самый лучший пример — это пример всей семьи. Как можно быстрее своим примером показывать ребенку, что жизнь должна быть не только сидячей, но и активной», — пояснила медик.

Универсальным средством для похудения Константинова назвала пешие прогулки. Важно начинать с постепенного увеличения физической нагрузки. В день достаточно активно двигаться в течение 30 минут, добавила педиатр.