Педиатр Казаков рассказал, каким должен быть завтрак ребенка

Врач-педиатр компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков рассказал, каким должен быть завтрак ребенка, чтобы поддержать его здоровье и внимание в течение учебного дня. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Казаков советует делить детскую тарелку на завтрак на три части: половину — овощи и фрукты, четверть — белок (яйца, творог) и четверть — сложные углеводы (цельнозерновые каши, хлеб).

Готовые сладкие хлопья лучше исключить, так как они вызывают резкие скачки сахара и утомляемость. Главное — ориентироваться на вкусы ребенка, не заставляя его есть нелюбимые продукты, пишет «Ридус».