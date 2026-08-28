Педиатр Иванова рассказала о первых признаках солнечного удара у ребенка

Педиатр Екатерина Иванова рассказала «МК в Чите» о первых признаках солнечного удара у детей и объяснила, как отличить легкую стадию недомогания от состояния, требующего немедленного вызова скорой помощи.

Солнечный удар развивается постепенно. На начальном этапе у ребенка кружится голова: малыши начинают хныкать и просятся на руки, а дети постарше жалуются на тошноту. Кожа на плечах и шее краснеет, но при этом остается холодной на ощупь. Педиатр классифицирует это как легкую стадию. В такой ситуации достаточно увести ребенка в прохладное место, положить ему на лоб теплую влажную ткань и давать пить воду мелкими глотками, пишет «Пенза-пресс».

Екатерина Иванова предостерегает родителей от использования ледяной воды или мороженого для охлаждения. Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и только навредить состоянию пострадавшего.

При средней стадии перегрева ребенок становится заторможенным, плохо двигается, а температура тела поднимается выше 38 градусов. Самой опасной считается третья стадия, когда температура зашкаливает, а потоотделение и мочеиспускание полностью прекращаются. Такое состояние является критическим поводом для немедленного проведения реанимационных мероприятий и вызова экстренных служб.