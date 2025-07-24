Педиатр Исрафилова предупредила, что отсутствие аппетита у детей в жару может указывать на обезвоживание

Врач-педиатр детского медицинского учреждения «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова в интервью «СтальМедиа» объяснила, почему у детей может снижаться аппетит в жаркую погоду. Специалист отметила, что это обусловлено несколькими факторами, включая физиологические изменения в организме.

По словам доктора, в жару организм направляет свои ресурсы на терморегуляцию, а процесс пищеварения уходит на второй план. Также отсутствие аппетита может быть связано с обезвоживанием, так как в зной человек теряет много жидкости из-за потоотделения.

Педиатр предупредила, что временный отказ ребенка от еды при условии сохранения нормальной активности и питьевого режима не является поводом для беспокойства. Вместе с тем родителям следует насторожиться, если малыш стал вялым, сонливым, отказывается от жидкости, наблюдаются признаки обезвоживания (сухие губы, редкое мочеиспускание, отсутствие слез во время плача), наблюдается потеря массы тела, возникает рвота или повышается температура. В таких ситуациях необходима срочная консультация специалиста, подчеркнула Исрафилова.