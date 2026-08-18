Педиатр Исрафилова предупредила, что некоторые продукты питания могут снижать эффективность антибиотиков

Некоторые продукты питания могут снижать эффективность антибиотиков или усиливать их побочные эффекты. Об этом рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова в беседе с Life.ru .

Врач объяснила, что молоко, сыр и йогурты могут влиять на всасывание некоторых антибиотиков. Кальций способен взаимодействовать с отдельными антибактериальными препаратами, например, с тетрациклинами и фторхинолонами, из-за чего лекарство может хуже всасываться в кишечнике.

Также осторожность требуется с алкоголем. Некоторые антибиотики несовместимы со спиртным или могут сильнее проявлять побочные эффекты на его фоне. Например, алкоголь рекомендуется полностью исключить при приеме метронидазола и тинидазола.

Фрукты и соки также могут влиять на действие антибиотиков. Грейпфрут способен изменять концентрацию некоторых лекарственных веществ в крови. Однако это характерно не для всех препаратов, поэтому заранее исключать из рациона все цитрусовые во время антибиотикотерапии не требуется.

Отдельно врач рекомендует учитывать продукты с большим количеством сахара. Избыток сахара в рационе на фоне антибиотикотерапии может способствовать размножению нежелательных микроорганизмов и грибковой флоры в кишечнике.

Не стоит злоупотреблять и продуктами с большим количеством клетчатки. Они способны ускорять прохождение содержимого по кишечнику и в отдельных случаях влиять на усвоение лекарственных веществ. При этом необходимость ограничений зависит от конкретного препарата.