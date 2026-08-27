Педиатр Харькова указала, что при сбалансированном питании дополнительные витамины не нужны
С началом учебного года родители часто задумываются о том, стоит ли давать детям витамины. Врач Елена Харькова из клиники «Альфскрин» объясняет, что при сбалансированном питании дополнительные витамины обычно не требуются. Об этом пишет «ТСН24».
Педиатр Харькова отмечает, что при разнообразном рационе, включающем мясо, рыбу, каши, овощи и фрукты, дефицита витаминов у ребенка обычно не возникает. Однако если питание неполноценное — например, ребенок ест выборочно или семья придерживается строгого веганства без должной компенсации нутриентов — дефициты возможны, и дополнительный прием добавок может потребоваться.
Симптомами нехватки витаминов могут быть усталость, бледность кожи, частые простуды и проблемы с концентрацией внимания, однако эти же признаки часто указывают на другие заболевания. Поэтому эксперт предостерегает от самолечения: бесконтрольный прием витаминов способен привести к передозировке, накоплению вредных веществ в организме и конфликту с лекарствами, которые ребенок уже принимает.
Вместо покупки аптечных препаратов врач рекомендует сначала добавить в рацион продукты, богатые необходимыми веществами (витаминами группы B, магнием, йодом и омега-3), а перед началом приема любых добавок обязательно сдать анализы и проконсультироваться с педиатром для получения точных рекомендаций.