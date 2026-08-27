Педиатр Харькова указала, что при сбалансированном питании дополнительные витамины не нужны

С началом учебного года родители часто задумываются о том, стоит ли давать детям витамины. Врач Елена Харькова из клиники «Альфскрин» объясняет, что при сбалансированном питании дополнительные витамины обычно не требуются. Об этом пишет «ТСН24» .

Педиатр Харькова отмечает, что при разнообразном рационе, включающем мясо, рыбу, каши, овощи и фрукты, дефицита витаминов у ребенка обычно не возникает. Однако если питание неполноценное — например, ребенок ест выборочно или семья придерживается строгого веганства без должной компенсации нутриентов — дефициты возможны, и дополнительный прием добавок может потребоваться.

Симптомами нехватки витаминов могут быть усталость, бледность кожи, частые простуды и проблемы с концентрацией внимания, однако эти же признаки часто указывают на другие заболевания. Поэтому эксперт предостерегает от самолечения: бесконтрольный прием витаминов способен привести к передозировке, накоплению вредных веществ в организме и конфликту с лекарствами, которые ребенок уже принимает.

Вместо покупки аптечных препаратов врач рекомендует сначала добавить в рацион продукты, богатые необходимыми веществами (витаминами группы B, магнием, йодом и омега-3), а перед началом приема любых добавок обязательно сдать анализы и проконсультироваться с педиатром для получения точных рекомендаций.