Педиатр Харькова назвала вакцинацию самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита

Педиатр-инфекционист клиники «Альфскрин» Елена Харькова в беседе с «ТСН24» рассказала, как подготовиться к сезону активности клещей. По словам специалиста, вакцинация — единственный надежный способ защиты от клещевого энцефалита.

Как отметила доктор, существует два варианта вакцинации: плановая и экстренная. Для надежной и долговременной защиты эксперты рекомендуют плановый вариант. Плановая схема предполагает две прививки с интервалом в несколько месяцев. Такой график позволяет иммунной системе к началу сезона активности клещей выработать достаточное количество защитных антител.

В группе риска находятся не только любители лесных прогулок, охотники и рыболовы, но и дачники, а также дети. Вакцинация против клещевого энцефалита разрешена детям с одного года. Сделав прививку сейчас, граждане могут встретить следующий сезон активности клещей во всеоружии, подчеркнула Харькова.