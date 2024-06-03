Педиатр Глоба призвала начинать как можно раньше формировать у детей здоровые привычки

Чтобы дети правильно питались и вели активный образ жизни, нужно как можно раньше прививать им эти привычки. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба.

По ее словам, ответственность за формирование у ребенка здоровых привычек лежит на родителях. Они должны сразу приучать чадо питаться правильно и сбалансировано и больше двигаться.

«Если ребенок уже освоил какой-то навык, следите за выполнением, чтобы сформировалась привычка и ребенок выполнял это действие изо дня в день», — отметила врач.

Она также добавила, что важно и самим родителям быть хорошим примером. Им стоит чаще активно отдыхать с детьми.