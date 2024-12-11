Педиатр Геппе рассказала об использовании новой технологии для определения астмы у детей в Сеченовском центре

Профессор Наталья Геппе в беседе с «Известиями» рассказала об использовании новой технологии определения астмы у детей в самом раннем возрасте.

По словам специалиста, классический метод, помогающий измерить объемы легких и другие показатели, подходит только для детей с шести лет. Для самых маленьких детей ученые центра создали новый прибор диагностики бронхиальной астмы — регистратор респираторных звуков. Он может регистрировать колебания звуковых волн, подсчитывать их выраженность и выводить данные в виде изображения.

Геппе уточнила, что такое обследование можно делать с первых лет и даже месяцев жизни ребенка.

В среду, 11 декабря, во всем мире отмечают День борьбы с бронхиальной астмой.