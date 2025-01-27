Педиатр Даутова заявила, что растирание спиртом опасно для здоровья детей

Некоторые народные методы лечения могут не только оказаться неэффективными, но и представлять опасность для здоровья ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Елизавета Даутова.

Специалист отметила, что большая часть народных методов не имеет доказательной базы и научных исследований, которые бы гарантировали их безопасность. Так, один из самых опасных способов лечения — растирание спиртом и уксусной кислотой.

У детей кожные покровы намного тоньше, чем у взрослых, поэтому растирание приводит к всасыванию токсичных веществ, ожогам и раздражению кожи, а вдыхание паров спирта и уксусной кислоты может вызвать отравление.

Ингаляции горячим паром способны спровоцировать ожоги дыхательных путей и ухудшение состояния ребенка из-за гиперсекреции слизи. Детям сложнее откашливаться, поэтому ингаляции могут усугубить ситуацию, предупредила врач Даутова.