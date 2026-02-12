Педиатр Бурыкина объяснила, как разорвать цикл семейных инфекционных заболеваний

Часто болезни ребенка воспринимаются как неизбежная часть детства: слабый иммунитет, смена сезонов и эпидемии в образовательных учреждениях. Однако за этими распространенными случаями скрывается серьезная проблема: инфекции, перенесенные ребенком, могут привести к заболеванию родителей и других близких взрослых, написала «ТСН24» .

Педиатр, инфекционист клиники «Альфскрин» Анастасия Бурыкина объясняет, что замкнутый семейный круг болезней — это не просто череда случаев, а предсказуемый цикл, который можно описать четырьмя фазами.

Фаза «Принес домой». Ребенок в саду или школе сталкивается с десятками неизвестных ему патогенов. Его иммунная система обучается, и этот процесс часто сопровождается симптомами: насморком, кашлем, температурой. Для него это вариант нормы, но для взрослого — источник новой инфекции.

Фаза «Заражение тыла». Дома, в условиях замкнутого пространства, вирусная или бактериальная нагрузка возрастает. Вы целуете ребенка на ночь, пьете чай из его чашки, дышите одним воздухом. Взрослый иммунитет может не справиться с незнакомым вирусом или иметь низкий уровень антител, а это значит, что заражение почти неизбежно.

Критическая фаза «Разноскоростного выздоровления». Ребенок болеет ярко, но восстанавливается быстро (за 3–5 дней). Взрослый переносит болезнь иначе: температуры может не быть, но будет изматывающая слабость, «туман в голове», сухой кашель, который тянется неделями. Родители выздоравливают медленно из-за истощенного ресурса.

Фаза «Новый виток». Ребенок, внешне здоровый, но с еще не до конца восстановленными слизистыми и подавленным местным иммунитетом, возвращается в коллектив. Он легко «цепляет» следующую инфекцию — и конвейер запускается снова.

«Ваша стратегия — реактивная. Вы лечите симптомы у ребенка и героически игнорируете свои, пока не свалитесь. Это путь в никуда», — говорит Бурыкина.