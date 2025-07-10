Педиатр Бланк отметила, что чрезмерная активность вечером негативно влияет на сон ребенка

Педиатр Юлия Бланк и эксперт Britax Roemer Ирина Щербакова рассказали РИАМО о нескольких факторах, которые могут негативно влиять на сон ребенка.

Среди причин плохого сна у детей эксперты выделили:

- Использование смартфонов и планшетов, которые из-за яркого света экранов и звуковых уведомлений могут возбуждать нервную систему ребенка, особенно в вечернее время. - Стресс родителей, распространенный в крупных городах из-за рабочих нагрузок и пробок, передается детям и влияет на качество их сна. - Нерегулярный режим сна, когда ребенок засыпает и просыпается в разное время, что сбивает биологические часы и нарушает естественные ритмы организма.

«Важно не только, как ребенок засыпает, но и как он проводит весь день. В утренние и дневные часы полезны активность и общение, а вечером — плавный переход к тишине, знакомым ритуалам и отдыху», — процитировал сайт sibdepo.ru Бланк.

Опрос 2024 года показал, что 60% российских родителей отмечают проблемы со сном у детей до года, причем в городах с интенсивным ритмом жизни эта проблема встречается чаще.