Педиатр Бережанский предостерег от употребления напитков со льдом на отдыхе
Врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский В интервью aif.ru предупредил, что ротавирус может активно распространяться через лед.
«Ротавирус большей частью передается через лед, так как он отлично сохраняется в замороженной воде. При высокой температуре он быстро уничтожается», — привел слова доктора RT.
Профессор рекомендовал воздерживаться от употребления напитков со льдом сомнительного происхождения и избегать использования цельных кубиков льда. Он также напомнил о важности гигиены: часто мыть руки с мылом, особенно перед едой, после посещения туалета, пляжа и контакта с животными. Если нет возможности помыть руки, следует использовать антисептик или салфетки.
Бережанский обратил внимание на необходимость осторожности при купании в море или бассейне, чтобы не заглатывать воду. Он также подчеркнул, что на шведском столе не стоит выбирать блюда, которые долго находились на солнце, а фрукты и овощи следует тщательно мыть проточной или бутилированной водой.