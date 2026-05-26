Педиатр Бережанский предостерег от употребления напитков со льдом на отдыхе

«Ротавирус большей частью передается через лед, так как он отлично сохраняется в замороженной воде. При высокой температуре он быстро уничтожается», — привел слова доктора RT.

Профессор рекомендовал воздерживаться от употребления напитков со льдом сомнительного происхождения и избегать использования цельных кубиков льда. Он также напомнил о важности гигиены: часто мыть руки с мылом, особенно перед едой, после посещения туалета, пляжа и контакта с животными. Если нет возможности помыть руки, следует использовать антисептик или салфетки.

Бережанский обратил внимание на необходимость осторожности при купании в море или бассейне, чтобы не заглатывать воду. Он также подчеркнул, что на шведском столе не стоит выбирать блюда, которые долго находились на солнце, а фрукты и овощи следует тщательно мыть проточной или бутилированной водой.