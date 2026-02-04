Педиатр Бережанский отметил, что существуют температурные ограничения для прогулок с детьми в морозную погоду

С приходом холодов родители часто задаются вопросом, стоит ли выводить ребенка на улицу. Доктор медицинских наук, профессор Павел Бережанский рассказал KP.RU , при каких температурах прогулки зимой полезны для детей и как правильно одевать их на улицу.

По словам врача, прогулки на свежем воздухе важны для здоровья детей круглый год, но особенно зимой. Холодный воздух помогает очищать дыхательные пути и укрепляет иммунитет.

Существуют температурные ограничения для прогулок, разработанные еще в советские времена. Для новорожденных и детей до одного года рекомендуются прогулки до -10 градусов (в северных районах — до -15 градусов), но обязательно без ветра. Для детей до трех-четырех лет — до -15 градусов, а для детей пяти-семи лет — до -20 градусов. При ветреной погоде все нормативы корректируются на 5 градусов в сторону тепла.

Одевать ребенка следует по принципу многослойности: базовый слой (нательное белье) должен отводить влагу от тела, средний слой — сохранять тепло, а верхний слой — защищать от ветра и влаги. Важно, чтобы шапка закрывала уши и шею, а варежки были непромокаемыми. Обувь должна быть свободной, чтобы не нарушать кровообращение.

Бережанский напоминает, что проверять состояние ребенка на улице нужно каждые 15–20 минут. Признаки перегрева — горячие и потные шея и спина, красное лицо, беспокойство. Признаки переохлаждения — прохладные шея и спина, холодная переносица, бледность и вялость.