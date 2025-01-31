Педиатр Бережанский: младенцу нужно менять подгузник каждые два часа

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Новорожденные иногда сталкиваются с образованием волдырей и отслоением кожи после ношения подгузника. Подобные инциденты возможны из-за индивидуальных особенностей ребенка, например, склонности к аллергии или грибковой инфекции, рассказал врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что проблемы с кожей малышей могут стать следствием длительного ношения подгузника или неправильного ухода. Рекомендуется менять средство гигиены каждые два часа, регулярно проводить воздушные ванны и выбирать изделия, подходящие ребенку по возрасту и размеру, добавил Бережанский.

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