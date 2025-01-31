Педиатр Бережанский: младенцу нужно менять подгузник каждые два часа

Новорожденные иногда сталкиваются с образованием волдырей и отслоением кожи после ношения подгузника. Подобные инциденты возможны из-за индивидуальных особенностей ребенка, например, склонности к аллергии или грибковой инфекции, рассказал врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что проблемы с кожей малышей могут стать следствием длительного ношения подгузника или неправильного ухода. Рекомендуется менять средство гигиены каждые два часа, регулярно проводить воздушные ванны и выбирать изделия, подходящие ребенку по возрасту и размеру, добавил Бережанский.
Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии
Девять украинских беспилотников уничтожили над территорией России
Временные ограничения ввели в аэропорту Ульяновска
Шесть человек находились в разбившемся в Филадельфии самолете
Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи
Около 70 населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте