Педиатр Бережанский: младенцу нужно менять подгузник каждые два часа

Новорожденные иногда сталкиваются с образованием волдырей и отслоением кожи после ношения подгузника. Подобные инциденты возможны из-за индивидуальных особенностей ребенка, например, склонности к аллергии или грибковой инфекции, рассказал врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с сайтом «Аргументы и факты».