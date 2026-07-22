Педиатр Аржуткина объяснила, как снизить летний риск травм у детей

Педиатр НИКИ Пироговского Университета Полина Аржуткина рассказала, какие опасности чаще всего угрожают детям летом и как их избежать. В числе главных рисков она назвала окна, водоемы, жару, клещей и кишечные инфекции, сообщает RuNews24.ru .

Летом детский травматизм вырастает более чем на 20%. Дети больше времени проводят на улице, у воды и в движении, а взрослые не всегда успевают заметить опасность.

По словам Аржуткиной, с наступлением тепла растет число падений с высоты и выпадений из окон. Москитная сетка не защищает ребенка: он может опереться на нее и выпасть. Врач советует ставить на окна замки-блокираторы или снимать ручки, отодвигать мебель от окон и открывать только форточки или окна с ограничителями.

Одной из главных летних угроз остается вода. Нарукавники, круги и матрасы, как отметила врач, создают лишь иллюзию безопасности. Надежнее использовать спасательный жилет с пенопластовым наполнителем и ремнем между ног. Купаться следует только в оборудованных местах со спасателями и не оставлять ребенка у воды без присмотра.

Аржуткина также предупредила, что купаться в фонтанах опасно из-за риска удара током, травм и инфекций. Тепловой удар у детей развивается быстрее, поэтому им нужен головной убор, вода и защита от солнца в самые жаркие часы. Кроме того, детей нельзя оставлять в закрытой машине, где температура поднимается до 50-70 градусов.

Среди других рисков врач назвала клещей и кишечные инфекции. В эндемичных районах надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Еду летом нельзя надолго оставлять на солнце, а фрукты и руки нужно тщательно мыть, передает сайт aif.ru.