Педиатр Аббясова предупредила, что получить тепловой удар можно из-за духоты

Существует распространенное мнение, что тепловой удар можно получить исключительно под прямыми солнечными лучами, однако на самом деле перегрев организма может произойти и в помещениях с высокой температурой и отсутствием сквозняка. Врачи обращают особое внимание на то, что дети подвержены этому риску больше всего, сообщила NEWS.ru педиатр Луиза Аббясова.

По ее словам, если человек остается в душном помещении или в закрытом автомобиле без доступа к свежему воздуху и питьевой воде в условиях высокой температуры, это может привести к тепловому удару, особенно у детей.

Она также обозначила ряд мер, которые следует предпринять при перегреве. В частностb, рекомендуется приложить прохладный компресс к голове пострадавшего, напоить его водой и перевернуть на бок, добавил KP.RU.