Педагог Варфоломеева назвала скуку инкубатором творчества для подростков

Летние каникулы для многих родителей становятся настоящим испытанием, поскольку исчезновение школьных уроков и оценок лишает их контроля над тем, чем занят ребенок. В результате подростки, оставшиеся в городе, проводят дни напролет в телефонах, социальных сетях и видеоиграх. Казалось бы, это безопасно — сидя дома, ребенок не упадет с тарзанки и не подерется со сверстниками, однако педагог Элина Варфоломеева считает такой подход ошибочным. Об этом написал сайт KP.RU .

По ее словам, взросление невозможно без опыта неудач: поколение нынешних родителей росло на улице, где разбитая коленка была первым уроком управления болью, а конфликт в песочнице — первой школой переговоров. Сейчас же гаджеты лишают детей момента скуки, который необходим для развития воображения, из-за чего мозг адаптируется к мгновенному вознаграждению от смартфона, и ребенку становится трудно удерживать внимание дольше минуты.

Лето — единственный шанс обратить эту адаптацию вспять, но не через запреты, которые лишь усиливают тягу к гаджетам, а через замещение цифрового шума живым общением. Чтобы помочь ребенку повзрослеть, эксперты предлагают позволить ему скучать, так как скука является инкубатором творчества, и дать реальную ответственность за конкретную зону (например, огород или младшего брата) с реальными последствиями действий. Кроме того, нельзя спасать ребенка от неудач — проигрыш в игре или ссора должны проживаться им самостоятельно для формирования резилентности, то есть способности не ломаться от неудачи.