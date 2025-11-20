Педагог по вокалу Емельянов рассказал, что на фоне стресса можно временно лишиться голоса

При сильных эмоциях человек может временно потерять голос — такое явление обусловлено реакцией организма на стресс. Функциональная потеря голоса не связана с органическими повреждениями голосового аппарата. Об этом рассказал «Известиям» педагог по вокалу, кандидат педагогических наук Виктор Емельянов.

«Термин "функциональная потеря голоса" означает, что у голосового аппарата нет органических повреждений и заболеваний, например, кровоизлияний в слизистой, ее отслоек, узелков и новообразований. Проблема в функции, то есть в мозгу», — цитирует эксперта «Свободная Пресса».

Емельянов сравнил временную потерю голоса с судорогой мышцы, которая не расслабляется после сокращения. В случае с голосовой мышцей это приводит к невозможности издавать звуки. Также эксперт предупредил о возможной временной афонии после внезапного крика или визга, которые могут последовать в ответ на пугающее действие извне.

«После этого возможна временная афония, поскольку после такого действия голосу необходим отдых», — пояснил он.

Существуют специальные приемы фонопедии, которые помогают восстановить голос. Если потеря голоса не связана с длительным кашлем, то простое покашливание может помочь вернуть способность звучать. Также эффективна инспираторная фонация — звук на вдохе, добавил Емельянов.