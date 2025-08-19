Пациентке из США проведут уникальную операцию в центре «Микрохирургия глаза» в Петербурге

В Петербургском филиале Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» им. ак. Святослава Федорова 19 августа проведут операцию пациентке с меланомой хориоидеи глаза. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Женщина приехала из США, где ей не смогли предложить адекватную помощь. В 2012 году она уже проходила лечение в России, и петербургским офтальмологам-онкологам удалось сохранить ей жизнь и зрение.

Меланома — злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток и встречается редко. Она может привести к потере глаза и метастазам по всему организму.

Во время операции пациентка подвергнется фотодинамическому воздействию. Оно дополнит стандартную брахиотерапию (введение в пораженный орган зрения радиоактивного компонента).

Петербургские медики смогут предложить пациентке новую методику фотодинамического воздействия. В рамках нее в глаз вводится вещество, увеличивающее светочувствительность. Опухолевые клетки уничтожаются при помощи мощных световых импульсов.