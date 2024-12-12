Патофизиолог Степанов рекомендовал менять капли для носа, чтобы избежать привыкания к препарату

Регулярная смена препарата поможет избежать резистентности к каплям для носа. Об этом заявил News.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов.

По словам специалиста, побороть привыкание к лекарству можно, если не принимать его в течение года. В это время можно использовать капли с другим действующим веществом.

Универсальный метод, не вызывающий резистентности, — промывание носа солевым раствором. На фоне регулярно приема препаратов, повышающих тонус сосудов и снимающих отек, рецепторы становятся менее чувствительными, предупредил Степанов.