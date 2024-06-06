Патофизиолог Степанов рассказал, что без подготовки холодный душ принимать нельзя

Контрастный душ стимулирует иммунитет и тонизирует организм, однако даже здоровому человеку без подготовки становиться под холодную воду не рекомендуется. Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

Медик пояснил, что переохлаждение снижает устойчивость иммунитета и провоцирует заболевания инфекционного характера.

«Если не было до этого процедур закаливания, начинать резко не стоит, чтобы это не стало стрессом для организма. Стресс может вызвать выброс гормонов, спазм сосудов и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — сказал он.

Решившись на закаливание, необходимо понижать температуру воды постепенно, где-то на один-два градуса каждый день.