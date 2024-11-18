Патофизиолог Степанов призвал не носить промокшую обувь зимой из-за риска обморожения

Промокшие в зимнюю погоду ноги могут привести к переохлаждению и даже к обморожению. Об этом «Известиям» сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.

Дело в том, что вода очень легко забирает температуру с поверхности тела. У человека повышается риск заболеть вирусными инфекциями.

«Организм испытывает сильный стресс, резко снижается иммунитет и повышается риск заболевания вирусной инфекцией», — сказал медик.

Если вы почувствовали, что ваши ноги мокрые, врач рекомендует быстро просушить обувь и сменить носки. Также важно скорее попасть в помещение и выпить горячий чай. При температуре воздуха ниже -5 градусов есть риск получить обморожение первой степени, добавил Степанов.