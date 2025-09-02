Парикмахер Бурланкова предупредила, что злоупотребление стайлингом может привести к выпадению волос

Чрезмерное использование средств для укладки может блокировать фолликулы и препятствовать воздухообмену, что в свою очередь грозит выпадением волос. Об этом рассказала парикмахер Мария Бурланкова в интервью сайту News.ru.
«Большое количество средств создает барьер на коже головы, препятствуя воздухообмену, и блокирует фолликулы, что может привести к выпадению волос», — отметила специалист.
Бурланкова рекомендовала тщательно удалять остатки стайлинга, иногда промывая волосы два-три раза, и перед использованием средств консультироваться с профессионалом.
