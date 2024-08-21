Паразитолог Лукашев посоветовал тщательнее защищаться от укусов комаров за рубежом

Российские туристы, отправляющиеся за границу, особенно в тропические регионы, должны быть осведомлены о рисках различных заболеваний, вызываемых паразитами и инфекциями. Для собственной безопасности им рекомендуется избегать многолюдных мест. Об этом Пятому каналу рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.