Паразитолог Лукашев посоветовал тщательнее защищаться от укусов комаров за рубежом

Российские туристы, отправляющиеся за границу, особенно в тропические регионы, должны быть осведомлены о рисках различных заболеваний, вызываемых паразитами и инфекциями. Для собственной безопасности им рекомендуется избегать многолюдных мест. Об этом Пятому каналу рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.
Он посоветовал избегать скоплений людей и укусов комаров. А также использовать репелленты и носитт одежду с длинными рукавами.
Эксперт также подчеркнул важность вакцинации и прививок, которые необходимо получить заранее. В случае возникновения недомоганий в другой стране рекомендуется незамедлительно обратиться в свою страховую компанию, добавил сайт KP.RU.