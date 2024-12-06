Паразитолог Чернышева посоветовала не покупать вяленую рыбу из-за риска бактериальных заболеваний

Употребление рыбы повышает вероятность заражения паразитарными заболеваниями и бактериальной инфекцией. Чтобы избежать этих болезней, важно соблюдать ряд правил при покупке продукта. О них рассказала Life врач-морфолог-паразитолог Елена Чернышева.
Специалист посоветовала уделять особое внимание внешнему виду рыбы. Она должны быть визуально свежей и привлекательной. Вяленые продукты не подвергаются термической обработке, поэтому от них лучше всего вовсе отказаться.
Следует помнить, что замороженная рыба должна храниться при температуре не выше -18 градусов. Именно при таких показателях погибают все пагубные бактерии, заключила Чернышева.
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