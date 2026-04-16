Паразитолог Бартули предупредил о высокой распространенности описторхоза в России
Реальная распространенность описторхоза в России выше официальной статистики. Для точной диагностики нужна процедура дуоденального зондирования, а таких лабораторий в стране не так много, сообщил паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей.
Описторхоз — это паразитарное заболевание, которое вызывают обитающие в рыбе плоские черви рода Opisthorchis.
«Я могу точно сказать, что с каждым годом описторхоз будут обнаруживать все чаще и чаще — имеется в виду официально», — отметил врач.
По его словам, симптомы описторхоза у каждого человека разные. Подчас они становятся весьма серьезными. Единственный надежный способ защититься от заболевания — не есть речную рыбу и ее икру.