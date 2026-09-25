Оториноларинголог Стрыгина предостерегла от самолечения энтеровирусной инфекции

В Тульской области за неделю зарегистрировали 3 987 случаев ОРВИ — на 36,2% больше, чем неделей ранее, но на 38,9% ниже эпидпорога. Об этом «ТСН24» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Энтеровирусы — это группа РНК-вирусов, вызывающих заболевание, которое часто называют «летним гриппом». Возбудители долго сохраняются во внешней среде: в обычных условиях неделями, а в замороженном виде — годами. Однако они быстро погибают при кипячении и под действием хлора. Заражение происходит через воду, продукты или воздушно-капельным путем. Чаще всего болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Болезнь проявляется герпангиной, синдромом «рука-нога-рот», бостонской лихорадкой или кишечной формой. При тяжелом течении развивается серозный менингит. Специфического лечения не существует. Терапия носит поддерживающий характер: снижение температуры, облегчение боли и восполнение жидкости при кишечной форме. Диагноз ставят по клинической картине.

Оториноларинголог Анна Стрыгина предостерегает от самолечения. Она поясняет, что герпангину часто путают с бактериальной ангиной, но антибиотики при ней не нужны. Также бесполезны препараты против герпесвирусов. При боли в горле помогают прохладные напитки и мороженое. Основа лечения — обезболивание, обильное питье и щадящая диета.