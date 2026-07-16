Оториноларинголог Ризаев назвал лишний вес самой распространенной причиной храпа
Храп возникает из-за сужения дыхательных путей и вибрации мягких тканей глотки при прохождении воздуха. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Антон Ризаев в разговоре с aif.ru.
По словам специалиста, одной из частых причин храпа является избыточный вес. Жировые отложения на стенках глотки мешают воздуху свободно проходить, написал сайт KP.RU.
Ризаев также отметил другие факторы, способствующие храпу: искривленная носовая перегородка, удлиненный небный язычок, увеличенные аденоиды или миндалины, полипы. Иногда храп может быть вызван врожденными особенностями строения дыхательных путей или последствиями травм, добавил доктор.