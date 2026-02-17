Оториноларинг Калмыков развеял миф о негативном влиянии наушников на слух

Главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иван Калмыков в интервью РИАМО опроверг распространенный миф о вреде использования одного наушника для слуха.

В социальных сетях появлялись сообщения о том, что использование только одного наушника может навредить слуху. Однако, по словам Калмыкова, прослушивание музыки через наушник на 70% от их максимальной громкости, что соответствует 65–75 дБ, не наносит вреда, отметила газета «Петербургский дневник».

Для сравнения: громкость музыки на рок-концерте достигает 110–120 дБ, что эквивалентно максимальной громкости наушников. Прослушивание на такой громкости одним ухом не влияет на здоровье.

Врач также отметил, что наиболее безопасными считаются накладные наушники, так как они не вызывают закупорку наружного слухового прохода и не оказывают давления на барабанную перепонку.