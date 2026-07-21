Отоларинголог Семенова предупредила, что вода в ухе после бассейна может привести к наружному отиту

При купании в водоеме или бассейне важно знать, что делать, если вода попала в ухо. Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Елена Семенова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, как правильно поступить в такой ситуации и избежать проблем со здоровьем.

Если в ухо попала вода, ее нужно аккуратно удалить. Для этого можно наклонить голову в сторону заложенного уха, слегка потянуть ушную раковину назад и вниз (для взрослых) или назад и вверх (для детей старшего возраста) и несколько раз попрыгать на одной ноге. Также можно прилечь на бок, чтобы вода вышла самостоятельно, отметил URA.RU.

Обычно вода вытекает из уха за несколько минут. Однако иногда она задерживается и вызывает заложенность, «бульканье» и снижение слуха. Если вода остается надолго, особенно после купания в бассейне или водоеме, возрастает риск наружного отита.

Врач предупредила, что нельзя удалять воду ватными палочками, шпильками или пальцами — это может травмировать кожу и спровоцировать воспаление. Также не рекомендуется закапывать спирт или перекись без назначения врача. Если барабанная перепонка не повреждена, достаточно промокнуть ухо полотенцем и дать ему высохнуть.