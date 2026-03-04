Отоларинголог Ножницкая предупредила, что длительное использование наушников приводит к стойкому снижению слуха

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, который напоминает о важности профилактики проблем со слухом. Piter.TV пообщался с врачом-отоларингологом детской клиники «Будь Здоров», кандидатом медицинских наук Светланой Ножницкой, чтобы узнать о причинах ухудшения слуха и способах его сохранения.

По словам Ножницкой, распространенные причины ухудшения слуха у взрослых и детей во многом схожи: воспалительные заболевания уха, перенесенные инфекции (грипп, менингит, герпес). У взрослых проблемы со слухом могут вызывать баротравмы, черепно-мозговые травмы, длительное воздействие шума на рабочем месте и токсические вещества. У детей снижение слуха часто связано с увеличенными аденоидами и серозным отитом.

Длительное использование наушников может негативно влиять на слуховой нерв и привести к стойкому снижению слуха. Особенно в сочетании с возрастными изменениями сосудов и приемом некоторых лекарств.

Первые признаки ухудшения слуха, на которые стоит обратить внимание: снижение слуха на одно или оба уха, звон в ушах, головокружения и трудности с пониманием речи у взрослых. У детей — задержка речевого развития и отсутствие реакции на громкие звуки.

Чтобы сохранить слух, врач рекомендует избегать шумных помещений, не использовать наушники без необходимости, правильно питаться, заниматься спортом и избегать стресса.