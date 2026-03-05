Сегодня 20:10 От таблетки до ДТП один шаг? Врач перечислил препараты, выпив которые нельзя садиться за руль Психиатр-нарколог Сараев: обезболивающие могут замедлить реакцию водителя 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Лекарства

Врачи

ГИБДД

Машины

Водители

Есть лекарства, которые не признают психотропными но, тем не менее, они влияют на способность управлять автомобилем. В России предложили ввести маркировку несовместимых с вождением препаратов. Например, обезболивающие могут замедлить реакцию, рассказал 360.ru врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

«Лекарства от аллергии, которые легко можно купить без назначения врача и без рецепта. Но у них есть такая функция, как блокировка H1-рецепторов, что может вызвать сонливость, заторможенность, а в некоторых случаях даже потерю сознания. Или, например, от давления человек выпил таблетку, и оно резко снизилось. Это то, что касается препаратов, не связанных с психотропным воздействием напрямую», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что есть лекарства, которые продаются только по рецепту. В их числе: снотворные, транквилизаторы и антидепрессанты. В инструкциях к ним четко указано, что они влияют на способность управлять транспортным средством. Поэтому важно учитывать противопоказания и обязательно консультироваться с врачом. «Важную роль играет поведение человека и его клиническое состояние», — добавил собеседник 360.ru.

Национальный автомобильный союз предложил Минздраву России маркировать лекарства, после употребления которых запрещено управлять автомобилем. Эту идею поддержал Сараев. «Населению нужно всегда объяснять, какие есть противопоказания. Предупрежден — значит, вооружен. Люди ну как реагируют? Если не написано, что запрещено, значит, разрешено», — заключил врач.