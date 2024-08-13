От атеросклероза и гипертонии. Особую ценность меда объяснили в РАН

Полифенольные соединения в составе меда имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Этот продукт поможет при атеросклерозе, гипертонии и проблемах с пищеварением, сообщила RuNews24.ru научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева.

«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. <…> В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — сказала она.

По словам специалиста, мед в ограниченном количестве можно употреблять для профилактики атеросклероза, сахарного диабета, онкологических заболеваний. Чабиева заявила, что он способен снижать артериальное давление и улучшать работу ЖКТ.

Однако хранить натуральный мед следует не дольше двух лет, предупредила технолог Наталья Третьякова. Она посоветовала использовать керамическую или стеклянную тару.