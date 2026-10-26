Остеотерапевт Елисавецкая посоветовала держать язык на небе, чтобы избежать перенапряжения шеи во время сидячей работы

Привычка держать язык на небе во время сидячей работы помогает избежать перенапряжения шеи. Об этом сайту NEWS.ru заявила остеотерапевт и миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.

По словам эксперта, такое положение языка поднимает подъязычную кость и удерживает голову без лишней нагрузки на шею. Чтобы избежать застоя лимфы и перегрузки позвоночника, специалист порекомендовала каждые 45 минут вставать с кресла хотя бы на две минуты, периодически потягиваться и дышать диафрагмой, положив руки на нижние ребра.

Также Елисавецкая посоветовала выставить монитор на уровень глаз, ставить стопы на пол и сидеть на седалищных буграх, не заваливаясь на копчик. Для снятия напряжения полезно каждый час делать упражнения со сведением лопаток, а вечером уделять пять — семь минут растяжке.