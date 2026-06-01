Остеопрактик Филимонова рассказала, после 35 лет овал лица начинает меняться из-за естественного ослабления мышц

Фитнес-терапевт, остеопрактик и телесный психолог Валерия Филимонова рассказала, после 35 лет овал лица начинает меняться из-за естественного ослабления мышц. В беседе с NEWS.ru она отметила, что на внешности также может сказаться нарушение кровообращения.

Со временем снижается выработка коллагена и эластина, кожа становится менее плотной и хуже удерживает влагу. При этом ослабевают мышцы, меняется работа лимфатической системы, появляются спазмы в шее и плечах, которые могут усиливать отечность и визуально утяжелять лицо.

Филимонова подчеркнула, что стресс, недостаток сна, сидячий образ жизни и постоянное напряжение лицевых мышц также оказывают влияние на состояние тканей. Поэтому возрастные изменения чаще всего становятся более выраженными в периоды усталости и повышенной нагрузки.

«Лицо напрямую связано с осанкой, положением шеи и состоянием мышц тела. Если нарушено кровообращение и лимфоток, ткани начинают хуже получать питание, а отеки становятся более выраженными», — пояснила Филимонова.

Она отметила, что комплексный подход, включающий движение, сон, восстановление и внимание к состоянию тела, намного важнее уходовой косметики.