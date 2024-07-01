Остеопат Животов: устранить хронический насморк можно, если убрать сжатость межкостных швов черепа

Остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что устранить хронический насморк можно, только если убрать сжатость межкостных швов черепа и восстановить их подвижность.

Чаще всего хронический насморк или ринит указывает на то, что пациент ранее перенес одну из травм: лба и носа, скул вследствие ударов или падений, или же у него была установка брекет-систем.

Грамотный остеопат сможет освободить сосуды, чтобы кровь начала течь свободно. Как следствие, слизистая восстановит свое состояние и функцию, пояснил Животов.

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