Остеопат Животов: сколиоз формируется внутриутробно

Многие считают, что сколиоз возникает из-за неправильного положения тела и использования гаджетов. Однако недуг развивается в период внутриутробного развития, сообщил врач-остеопат Владимир Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, ребенок с искривлением позвоночника может родиться у матери с перекосом костей таза. Таким образом малыш является своего рода «слепком тела матери».

Чтобы прервать патологическую цепочку, идущую из поколения в поколение, ребенка в возрасте полутора-двух месяцев рекомендуется показать остеопату, отметил Животов.