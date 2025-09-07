Остеопат Терновой предупредил, что неправильное использование смартфона может привести к образованию тромба

Травматолог-ортопед и остеопат Константин Терновой в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о возможных последствиях привычки сидеть с опущенной головой при использовании смартфона.

По словам специалиста, такая поза может пережать брахиоцефальные артерии, отвечающие за кровоснабжение мозга. Это может привести к образованию тромба, особенно при нестабильности шейного отдела позвоночника.

«При распрямлении шеи тромб может вылететь в голову, тогда произойдет инсульт», — привел слова Тернового сайт «АБН24».

Врач также отметил, что длительное использование телефона в руках может вызвать воспаление суставов и сухожилий из-за неестественного положения большого пальца. Привычка лежать с поднятыми руками может привести к онемению, связанному с нарушением кровотока.

Чтобы снизить риск серьезных последствий, доктор посоветовал следить за осанкой, держать спину прямо и поднимать телефон до уровня глаз. Также он рекомендовал делать массаж шейно-воротниковой зоны и по возможности сокращать время использования смартфона.