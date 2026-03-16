Остеопат Скляр предупредила, что поза «нога на ногу» может вызвать перекос таза

Остеопат и преподаватель Елена Скляр сообщила NEWS.ru , что поза «нога на ногу» может вызвать перекос таза и негативно сказаться на здоровье.

По ее словам, асимметричное положение тела при таком сидении может привести к укорачиванию одной из ног и проблемам с позвоночником.

«Верхняя нога давит на нижнюю, заставляя бедро ротироваться внутрь, а крестец — скручиваться. Это создает блоки в крестцово-подвздошных сочленениях», — пояснила Скляр.

В долгосрочной перспективе это может вызвать компенсаторные искривления позвоночника.

Также поза «нога на ногу» угрожает сосудам. Передавливание магистральных артерий под коленом и в области таза нарушает кровообращение, что приводит к отекам, онемению стоп, нарушению венозного оттока и застойным явлениям в малом тазу.

Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует держать стопы на полу, а колени — на одном уровне.